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Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını
BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansını dinlemek için gelenler, 800 kişilik salonu kısa sürede doldurdu. Yer bulamayanların bir fuaye alanına konulan dev ekrandan Ortaylı'nın...
KÜLTÜR-SANAT 26.12.2019, 20:27
BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansını dinlemek için gelenler, 800 kişilik salonu kısa sürede doldurdu. Yer bulamayanların bir fuaye alanına konulan dev ekrandan Ortaylı'nın konuşmasını ayakta dinledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Ortaylı'nın Bosna Hersek'i konu alan konuşmasını dinlemek için gelen okurları kapıda uzun kuyruklar oluştururken, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin 800 kapasiteli Orhangazi Salonu kısa sürede doldu. Ortaylı hayranlarının bir kısmı konferansı salonun merdivenlerinde oturarak takip ederken, yoğunluktan içeri giremeyenler de fuaye alanına konulan dev ekrandan söyleşiyi izledi.
Konuşmasında Osmanlı'dan günümüze Bosna Hersek'i anlatan Ortaylı, "Bizim için Bosna çok önemli bir parçadır. Ve biz o önemli parçanın içimizde Rumeli diye yaşamasından son derece memnunuz, mutluyuz. Mutluluğun ötesinde şükran duymalıyız, iyi ki varlar. O zaman bu ülke başka bazı iptidailiklere bazı engellere karşı daha sağlam durabilecek demektir" dedi.
Konferansı izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları Prof. Dr. Ortaylı'ya günün anısına bir tablo hediye etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Ortaylı'nın Bosna Hersek'i konu alan konuşmasını dinlemek için gelen okurları kapıda uzun kuyruklar oluştururken, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin 800 kapasiteli Orhangazi Salonu kısa sürede doldu. Ortaylı hayranlarının bir kısmı konferansı salonun merdivenlerinde oturarak takip ederken, yoğunluktan içeri giremeyenler de fuaye alanına konulan dev ekrandan söyleşiyi izledi.
Konuşmasında Osmanlı'dan günümüze Bosna Hersek'i anlatan Ortaylı, "Bizim için Bosna çok önemli bir parçadır. Ve biz o önemli parçanın içimizde Rumeli diye yaşamasından son derece memnunuz, mutluyuz. Mutluluğun ötesinde şükran duymalıyız, iyi ki varlar. O zaman bu ülke başka bazı iptidailiklere bazı engellere karşı daha sağlam durabilecek demektir" dedi.
Konferansı izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları Prof. Dr. Ortaylı'ya günün anısına bir tablo hediye etti.
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