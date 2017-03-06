Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Manavgat’ta çocuklarla buluştu

ÇEVREYE duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaya devam eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde, günde ikişer temsille Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunu izleyenler eğlenceli dakikalar geçirdi. Tüm Antalya halkının davetli olduğu “La Fonten Orman Mahkemesinde” iki gün boyunca büyük ilgiyle izlendi. Oyunlarının tamamını ücretsiz olarak sergileyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun sonraki durakları Alanya, Konya, Mersin ve Adana olacak.

ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR



Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalar yapan Bosch Ev Aletleri, bu kapsamdaki faaliyetlerini, 2008 yılından bu yana sürdürüyor. Bugüne kadar 400’den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu projede 2010 yılından bu yana Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışan firma, Türk Çocuk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunla çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak istiyor. Oyunda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

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