Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Alanya’ya geliyor

BOSCH Çevre Çocuk Tiyatrosu 11 ve 12 Mart tarihlerinde Alanya’ya geliyor. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda ücretsiz olarak, saat 12.00 ve 14.00’te sahnelenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400’den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Antalyalı çocuklar ve aileleriyle Alanya’da buluşuyor.

SIRADA KONYA, MERSİN VE ADANA VAR

Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedefleyen, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocuk ve aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tüm temsilleri ücretsiz olarak sergilenen oyunun Alanya’dan sonraki durakları Konya, Mersin ve Adana olacak.

OYUNDA NELER ANLATILIYOR?

Oyunda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

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