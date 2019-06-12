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Bodrum'da Müzik Akşamları

BODRUM'da, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve Azeri besteci, piyanist İlyas Mirzayev konser verdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki bugün, Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni...

Bodrum'da Müzik Akşamları
BODRUM'da, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve Azeri besteci, piyanist İlyas Mirzayev konser verdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki bugün, Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve keman virtüözü Alexander Markov'un sahne almasıyla devam edecek konserde, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni seslendirilecek.
Bodrum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 'Bodrum Müzik Akşamları' etkinliği düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserlerin ilkinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve Azeri besteci, piyanist İlyas Mirzayev sanatseverlerle buluştu. İlginin büyük olduğu konserin ilk bölümünde Tolga Taviş yönetimindeki orkestra Prens Igor Operası'ndan 'Poloveç Dansları' ve besteci Maurice Ravel'in 'Bolero' eserini seslendirdi. İkinci bölümde ise orkestra, Burhan Öçal ve İlyas Mirzayev eşliğinde performans sergiledi. Yerli ve yabancı eserlere yer verilen konserde restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi surlarına ay yıldız yansıtıldı. Bodrum Müzik Akşamları'nda, 12 Haziran'da Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve keman virtüözü Alexander Markov, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni eserleri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bodrum Müzik Akşamları, 15 Haziran Cumartesi Bodrum Oda Orkestrası ve Çağ Erçağ ,19 Haziran Çarşamba günü İnce Saz, 26 Haziran Çarşamba Rubato ve 28 Haziran Cuma günü ise Arp Anatolia sahneye çıkacak.

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