Bodrum'da mübadillerin hikayesini anlatan film izleyiciyle buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mübadele döneminin konu edildiği 'İki Yaka, Yarım Aşk' adlı kısa film gösterimi yapıldı. Filmin oyuncuları da gösterime katılarak, çekimlerde yaşadıkları duyguları izleyiciyle paylaştı.

Bodrum Giritliler Derneği ve ilçedeki bir alışveriş merkezinin işbirliğiyle 'İki Yaka, Yarım Aşk' kısa filmi, Bodrum'da izleyicisiyle buluştu. 54. Antalya Film Festivali ve 20. Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen film, 5. Antakya Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı. 16. Uluslararası Dhaka Film Festivali Kadın Filmleri ve 12. River Film Festivali'ne yarışma filmi olarak seçilen 'İki Yaka Yarım Aşk' adlı yapıtın gösterimi, alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Yönetmenliğini Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun yaptığı, başrollerini Selda Alkor, Sezai Aydın, Zafer Kayaokay, Aylin Kumbaracıoğlu, Deniz Doğa Tegün, Selin Üşar, İbrahim Raci Öksüz ve Yağmur Damcıoğlu Namak'ın paylaştığı filmi izlemeye, çok sayıda kişi geldi. Yoğun ilgi nedeniyle salona ek sandalyeler kondu.

Film öncesinde söyleşi de gerçekleştirildi. Filmin konusuyla ilgili bilgi veren Nurdan Tümbek Tekeoğlu, dedesinin yaşamından esinlenerek hazırladığı ve kurgularla beyaz perdeye uyarladığı filmde, 1924 yılında Selanik'ten göç eden 16 yaşındaki Ali adlı karakterin, anneannesi ve teyzesi ile geldikleri İzmir Karaburun'da yaşadıkları acıları konu aldığını söyledi. Ali'nin yarım kalan aşkının anlatıldığını belirtti.

Filmin yönetmeni Nurdan Tümbek Tekeoğlu, "Ben 3'üncü kuşak mübadilim. Bu nedenle, dedemin hikayesinden esinlenerek, İki Yaka Yarım Aşk filmimi gerçekleştirdim. Karaburun, İzmir ve İstanbul'da çekimler yapıldı. Selda Alkor beni kırmayarak, kabul etti. filmi çektik ve çeşitli festivallere katıldı ve ödüller aldık. Buradan giden Rumlar, kendi çektikleri acıları, sıkıntıları, filmler, belgeseller yaparak dünyaya anlatmışlar. Ben de oradan gelen Müslüman Türklerin neler yaşadığını bir nebze olsun anlatmaya çalıştım. Dedemin hikayesinden esinlenerek, kaleme aldım. Ama hepsi gerçek değil, kurgusal yönleri var" dedi.

Filmin başrol oyuncusu Selda Alkor ise, filmle mübadeleyi öğrendiğini belirterek, "Mübadillerle ilgili çok önemli fikirler elde ettim. İlk defa kısa filmde oynadım. Anlatılan şeyler o kadar özel ki; izleyen herkesin gözleri doluyor ve anıları canlanıyor. Sadece bir göç hikayesi değil, birçok şeyi içinde barındırıyor. Ama göçün ne kadar kötü olduğunu, mübadele dendiğinde işin o kadar da iyi olmadığını görüyorsunuz" diye konuştu.

Yazar Hamdi Topçuoğlu'nun yönettiği söyleşi sonrasında, konuklara teşekkür plaketi verildi. Ardından film gösterimi yapıldı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan izleyiciler, filmin sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

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