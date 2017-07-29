Bodrum'da Küba rüzgarı estirdiler

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Lizt Alfonso Dans Küba' topluluğu sahne aldı.Bodrum'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali kapsamında, Kübalı sanatçı ve koreograf Lizt Alfonso tarafından kurulan 'Lizt Alfonso Dans Küba' topluluğu 'Cuba Vibra' isimli gösteri sundu. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen gösteriyi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Topluluk, Yuniel Rascon, Efrain Chisbas, Dayron Echevarria, Ernesto, Hermida, Juan Pablo Solas, Carlos Alfonso, Consuelo Velazquez ve Osvaldo Farres'in müzikleriyle, koreografisini Lizt Alfonso, Diana Fernandez ve Yadira Hernandez'in yaptığı etnikten moderne uzanan, habanera, danzon, caz, tango, flamenko tatlarındaki dans gösterileri ile Bodrumlulara keyifli bir gece geçirtti. Dans ve müziğin efsanevi ülkesi Küba'nın hiç bitmeyen dansları, Afro-Cüban davulu ve ritüelleri, İspanyolların gitar ritimleri, Akdeniz'in cıvıltılı tonları ve Afro-Amerikan cazıyla renklenen dünyanın en güzel, en zengin, en enerjik dans ve müzikleri Bodrumlular'ı eğlendirdi. Festival kapsamında bu akşam Cuba Vibra gösterisi gerçekleştirilecek.

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