Bodrum'da klasik Batı ve Türk müziğini buluşturan konser

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 'Rossini'den Hacı Arif Bey'e adlı konserde, klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde klasik Batı müziğinden Rossini'nin ve klasik Türk müziğinden Hacı Arif Bey'in eserlerine yer verildi. Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından organize edilen konseri, aralarında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da yer aldığı çok sayıda sanatsever izledi. Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserin ilk bölümünde, mezzosoprano Esen Demirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyanistlerinden Yonca Dinçer eşliğinde, Romantik Dönem operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir program sundu. Konserin ikinci bölümünde ise solist Esen Demirci; Hacer Tısoğlu (kanun), Vuslat Çiftdal (keman), Zeynep Sema Çelebi (ney), Fatih Turan (ud) ve Betül Şirin (viyolonsel) eşliğinde klasik Türk müziği eserlerinden seçilmiş bir repertuvar seslendirdi.

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