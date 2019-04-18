Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Bodrum'da klasik Batı ve Türk müziğini buluşturan konser

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 'Rossini'den Hacı Arif Bey'e adlı konserde, klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği eserleri seslendirildi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde klasik Batı müziğinden Rossini'nin ve klasik...

Bodrum'da klasik Batı ve Türk müziğini buluşturan konser
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 'Rossini'den Hacı Arif Bey'e adlı konserde, klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.
Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde klasik Batı müziğinden Rossini'nin ve klasik Türk müziğinden Hacı Arif Bey'in eserlerine yer verildi. Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) tarafından organize edilen konseri, aralarında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da yer aldığı çok sayıda sanatsever izledi. Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserin ilk bölümünde, mezzosoprano Esen Demirci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyanistlerinden Yonca Dinçer eşliğinde, Romantik Dönem operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir program sundu. Konserin ikinci bölümünde ise solist Esen Demirci; Hacer Tısoğlu (kanun), Vuslat Çiftdal (keman), Zeynep Sema Çelebi (ney), Fatih Turan (ud) ve Betül Şirin (viyolonsel) eşliğinde klasik Türk müziği eserlerinden seçilmiş bir repertuvar seslendirdi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328