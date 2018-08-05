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Bodrum'da 'Kadın ve Çiçekler' defilesi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, moda tasarımcısı Ayşe Gedikoğlu, otantik ve güncel kıyafetlerden oluşan tasarımlarını 'Kadın ve Çiçekler' adını verdiği defile ile tanıttı. Defilede 15 amatör manken yer aldı. Moda tasarımcısı Ayşe...

Bodrum'da 'Kadın ve Çiçekler' defilesi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, moda tasarımcısı Ayşe Gedikoğlu, otantik ve güncel kıyafetlerden oluşan tasarımlarını 'Kadın ve Çiçekler' adını verdiği defile ile tanıttı. Defilede 15 amatör manken yer aldı.
Moda tasarımcısı Ayşe Gedikoğlu 'Kadın ve Çiçekler' temasıyla hazırladığı 2018 Yaz tasarımlarını dün akşam Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen defile ile tanıttı. Gedikoğlu'nun 'kadınların birer çiçek olmasından' yola çıkarak hazırladığı 85 parça kıyafet, defilede yer aldı. Özlem Ersoy, Nilgün Akı, Funda Öncü, Gözde Demiral, Selda Can, Alena, Elif Olgaç, Perihan Öztabak Özelbey, Özge Tezer, Çınla Gedikoğlu, Cansın Yunt , Nergis Oğuz'un tanıttığı kıyafetler, beğeni topladı. Pamuklu ve ipek kumaşlarla hazırlanan kıyafetleri mankenlerin yanı sıra tiyatro oyuncusu Oya İnci de taşıdı.
Kadının yaşadığı zorlukların ve kadın şiddetinin arttığı bir ortamda her bir kadının bir çiçek kadar güzel olduğunu vurgulamak istediğini belirten Gedikoğlu, her kadının rengiyle, ışığıyla, güzelliğiyle de bu dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.  Gedikoğlu, "Kadının aynı zamanda narin bir çiçek olmasının yanında dişiliğini ve doğurganlığını da vurgulamak istedik. 15 mankenimiz var. Bu sene biraz daha güncel ve otantik kıyafetlerimizi öne çıkardık. Anne, kız, anneanne, torun kıyafetlerimiz için 4 neslin bir arada giyebileceği kıyafetler hazırladık" dedi.

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