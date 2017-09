Bodrum'da caz rüzgarı estiren festival

BODRUM'da, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali başladı.

LEO Organizasyon, Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği'nin destekleri ile Bodrum'a ve ülkemize önemli bir uluslararası festival daha kazandırmak amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali, Oasis Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ndeki Sümbül Sokak'ta açılan Caz Derneği Karma Resim Sergisi ile kapılarını açtı. Sergide, Melih Özbek ve Nihat Akmehmet gibi pek çok usta fotoğraf sanatçısının son 20 yıldaki caz festivallerinde çektikleri 30 fotoğraflara yer verildi. Ayhan Sicimoğlu, Tuna Ötenel, Alan Harris, Maria Joao, Kerem Görsev gibi caz sanatçılarının çoğunluğu Ankara Caz Festivali'ndeki canlı performanslarından çekilmiş fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Festivalin ilk gününde, gitarist Murat Arkan da mini konser vererek Michael Franks'ın 'Popsicle Toels', 'Down in Brazil' gibi sevilen caz şarkılarını seslendirdi. Bas gitarda Kağan Yıldız ve perküyonda Serdar Gönenç'in eşlik ettiği Arkan, konserini kendisinin yazmış olduğu Bodrum'da 'Bir Sabah' isimli şarkı ile sonlandırdı.

1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali 4 Eylül'de Off Gümüşlük'teki İstanbul Funk Unit konseri ile devam edecek. Etkinliklere Biletix'den bilet alınabilecek ve festival programı www.bodrumcazfest.org adresinden takip edilebilecek.



