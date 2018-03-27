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Bitlis'teki 600 yıllık kilise ve Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’teki 600 yıllık Mucizeler Manastırı, Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ndeki tarihi kalenin turizme kazandırılmasına yönelik Adilcevaz Belediyesi'nce çalışma başlatıldı....

Bitlis'teki 600 yıllık kilise ve Kef Kalesi turizme kazandırılacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), () - BİTLİS’teki 600 yıllık Mucizeler Manastırı, Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ndeki tarihi kalenin turizme kazandırılmasına yönelik Adilcevaz Belediyesi'nce çalışma başlatıldı. Başkan Necati Gürsoy, restorasyon çalışmaları için proje hazırladıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi.
Adilcevaz ilçesi Kaleboyu Mahallesi'nde bulunan Mucizeler Manastırı ile doğusunda yer alan, Urartular döneminden kalma Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ismi bilinmeyen kalenin turizme kazandırılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, defineciler tarafından tahrip edilen manastır ve kalelerde incelemelerde bulunup, restorasyon için proje hazırlığında olduklarını söyledi. Kiliseye giden yollarda çalışma başlattıklarını belirten Gürsoy, şunları söyledi:
"İlçemizdeki Mucizeler Manastırı olarak bilinen kilisenin 14'üncü yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu kilise yıllar önce özellikle defineciler tarafından tahrip edilerek, harabeye dönüşmüştür. İlçemizde bulunan ikinci kilise ise Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunmaktadır; fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır; fakat şu anda kilisenin herhangi bir tespit ve kaydı yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan kilise, kültür turizmine kazandırılacak ve özellikle yabancı turistlerin en uğrak yeri olacak." 
KEF KALESİ, GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
Adilcevaz'daki önemli tarihi yapılardan Kef Kalesi'nin de gün yüzüne çıkarılacağını vurgulayan Başkan Gürsoy, “Kef Kalesi'ni gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık'la görüşerek, kalede tekrar kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah, kiliselerle birlikte Kef Kalesi'ndeki çalışmaları en kısa sürede başlatıp, ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

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