Bitlis Kalesi'nde kazı çalışması yeniden başladı

BİTLİS Kalesi'nde 3 yıl aradan sonra, Ahlat Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında kazı çalışmalarına tekrar başlandı.

Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu çalışmalar hakkında Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Korkmaz Şen'den bilgi aldı. Kalenin ziyaretçilere açılacağını belirten Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bitlis Kalesi kazı çalışmaları Ahlat Müze Başkanlığı'mız tarafından ilave bütçe destekleri ile 3 yıl sonra yeniden başlatıldı. Uzun soluklu bir süreç olan kazı çalışmalarının üzerinde biraz daha durarak, belli bir noktaya getireceğiz. Bunun yanında bizim için en önemli değer olan, her şehre nasip olmayan bu tarihi kale Bitlis'in kalbinde tüm ihtişamıyla binlerce yıldır ayakta duruyor. Bunu bizim halkımızın hizmetine sunmak, ülke insanının istifadesine sunma adına bir taraftan kazı çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan bu eserin aydınlatılması da çok önemliydi. Bunu da projelendirdik. Bu ay içerisinde kuruldan geçmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönem Bitlis Kalesi'nin aydınlatması işini de gerçekleştireceğiz."

Üke turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bitlis'in kalesinin ziyarete kapalı olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, "Bitlis Kalesi'nde bir taraftan kazı çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan buraya gelen yabancıların da gezip görmesine olanak sağlayacak altyapı hizmetini de bu dönem içerisinde gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalar bu tarihi şehrin, kimlikli ve kişilikli şehrin, geçmişe meydan okuyan bu tarihi eserlerin ayağa kaldırılması çok önemliydi" dedi.

Kazı çalışmalarını yürüten Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Korkmaz Şen ise Bitlis Kalesi'nin tarihinin milattan önce 330 yıllarına kadar dayandığını söyledi. Kazı çalışmalarına 2015 yılından beri ara verildiğini hatırlatan Dr. Şen, "Kazı ile ilgili olarak ilk yapılması gerekenleri yapmış durumdayız. Bunların başında jeo-radar ve jeo-fizik haritasının çıkarılması işlemlerini tamamladık. Daha sonra kalenin topografik ve kardaj haritası çıkarıldı. Havadan drone çekimlerini tamamladık. Bu çekimlerle birlikte daha önceden ortaya çıkarılan yapıları üç boyutlu olarak canlandırmaya çalışacağız" diye konuştu.



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