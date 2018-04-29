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"Bir Yaz Gecesi Rüyası"nın oyuncuları izleyiciyle buluştu

ÜNLÜ İngiliz Yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan ve yönetmen Aleksandar Popovski ile sahnelere dönen tiyatro oyunu "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nın oyuncuları Levent Üzümcü, Arda Aydın, Pınar Tuncegil D&R Zorlu AVM'de izleyiciyle...

"Bir Yaz Gecesi Rüyası"nın oyuncuları izleyiciyle buluştu
ÜNLÜ İngiliz Yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan ve yönetmen Aleksandar Popovski ile sahnelere dönen tiyatro oyunu "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nın oyuncuları Levent Üzümcü, Arda Aydın, Pınar Tuncegil D&R Zorlu AVM'de izleyiciyle bir araya geldi.

Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış komedilerden biri olan oyunun söyleşisi de oyun kadar yoğun ilgi gördü. Oyuncu Arda Aydın, William Shakespeare'in doğum haftası olan nisan ayının son haftasında insanların onu daha yakından tanımaları ve anlamaları için böyle bir söyleşi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Oyuncu Levent Üzümcü ise "Shakespeare oyunları oynandığı her sezon yeniden yorumlanarak o jenerasyona uygun hale getirilmelidir ki anlaşılır olsun. Bu sebeple Shakespeare oyunları düzenlenirken yoruma çok açıktır" dedi. Söyleşide Tiyatro ve Shakespare hakkında merak edilen tüm detaylar tiyatro severlerle paylaşıldı.

İnsana yaşama dair pek çok şeyi sorgulatan Popovski'nin yönetmenliğini üstlendiği oyun, nisan ayının sonunda Uniq İstanbul'da sezon finali yaparak perdelerini kapatacak.

(FOTOĞRAF)

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