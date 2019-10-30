‘Bir Dünya ANAdolu’ el emeğini sergiledi

BAĞCILAR Belediyesi’nin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, 165 kursta 3 bin 100 kursiyerin eğitim göreceği 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ‘Bir Dünya ANAdolu’ sergisiyle başladı. Açılışta, geçen yıl mezun olan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi açılışı yapıldı. “Öğrenmeyi ve Üretmeyi Seven Kadınlar İçin” temasıyla 2011 yılından beri ilçede her kesimden kadına hizmet sunan yeni sezonun açılış töreninde, mezun kursiyerler ile yeni kayıt yaptıranlar bir araya geldi.

İLHAN: AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ

Bir Dünya ANAdolu sergisinde AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, konuşma yaptı. Kültürümüzün nesilden nesillere aktarabilmenin yolunun bu merkezlerden geçtiğini belirten İlhan, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Toplumumuzun inşasında hepimiz kadınlar olarak el ele verdik, gönül birliği içerisinde gayret ettik ve hamdolsun bugünlere geldik. Kadınlarımızın o nakışlara dökmüş olduğu sevdasını, acısını, hüznünü, töremizi, geleneğimizi ve kültürümüzü nesilden nesillere aktarabilmenin yolu ancak bu merkezlerden geçiyor. Bu anlamda bizleri destekleyen ve kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin bir sonraki nesle aktarılmasında destek olan belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİM GÖREN KADINLARIMIZ AYNI ZAMANDA İŞ SAHİBİ OLDU

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcıların huzur ve mutluluk kaynağı Kadın ve Aile Kültür Sanat merkezimizin benim kalbimde ayrı bir yeri vardır. Çünkü 12 yıl önce belediye başkanı olduğumda ilk yaptığım eser burasıydı. Özellikle aile yapısı ve toplum kültürü anlamında Anadolu’yu burada yaşatıyoruz. ‘Mutlu yuva huzurlu toplum’ diyerek çalışmalarımıza devam ederken çalışmaların tamamını burada kurumsal hale getirmiş oluyoruz. Bu merkez ön plana kurslarla çıkıyor ama burada spor salonları, uzman psikologlar, aile danışmanları ve irşad merkezi de bulunuyor. Burada gerek kursa katılan gerek hizmet alan kadınlarımızın çocuklarını bırakabilecekleri ücretsiz kreşimiz de bulunuyor. Eğitim gören kadınlarımız aynı zamanda iş sahibi oldu. Gerek evlerinde gerek kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de stantlarımızda ve internet üzerinden satabiliyorlar. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni sezonun açılışı yapıldı. Davetliler, geçen yıl mezun olan kursiyerlerin bina içinde açtıkları “Bir Dünya ANAdolu” sergisini gezdi. İlçe yöneticileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi ve onları tebrik etti.

165 kursta 3 bin 100 kursiyerin eğitim göreceği 2019-2020 eğitim öğretim dönemi açılışına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.