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Beymen Club Stil Günleri 23 Mart’ta başlıyor

İSTANBUL, () - BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club Stil Günleri, bu sene 23 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.        Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Beymen Club Stil Günleri 23 Mart – 27 Nisan...

Beymen Club Stil Günleri 23 Mart’ta başlıyor

İSTANBUL, () - BEYMEN Club bünyesinde gerçekleştirilen Beymen Club Stil Günleri, bu sene 23 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.       
Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Beymen Club Stil Günleri 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beymen Club Tasarım Ekibi’nin katılımı ile yapılacak olan etkinliğe gelenler, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olacak, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini öğrenebilecek.
Beymen Club Stil Günleri, 23 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında  İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli’deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek.

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