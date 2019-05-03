Beylikdüzü’nün dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanacak

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi islam âlemi için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, ilçenin dört bir yanında vatandaşların; barış, huzur ve hoşgörü ortamında bu ayı yaşayabilmesi adına hummalı bir çalışma başlattı

Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştireceği etkinliklerle Ramazan ayına hazırlanıyor. Yaşam Vadisi 1’inci Etap Sahnesi’nde haftanın her günü, Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda ise Cuma, Cumartesi, Pazar günleri gerçekleşecek etkinliklerle Ramazan ayı Beylikdüzü’nde dopdolu yaşanacak.

Etkinlikler, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30 itibariyle Yaşam Vadisi 1’inci Etap’ta başlayacak. 1 Haziran Cumartesi günü kapanışta ise Sunay Akın ve İlhan Şeşen izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

RAMAZAN AKŞAMLARI DOPDOLU GEÇECEK

Yaşam Vadisi Sahnesi’nde her akşam Ramazan’ın maneviyatına uygun Tasavvuf Müziği dinletileri ile saat 19.30’da başlayacak program; çeşitli dinletiler, söyleşiler, dini sohbetler, tiyatro ve gösterilerle gece boyu devam edecek. Ramazan programının içerisine çocukları da dâhil eden Beylikdüzü Belediyesi saatler 20.25’i gösterdiğinde ise; Canım Arkadaşım, Mutluluğun Tuvali, Fırça Z, Çılgın Meyveler, Iceberg, Aslan ve Çocuk, Oyuncak Hasadı, Masallar Tatilde, Sevimli Dev ve Canım Arkadaşım isimli çocuk tiyatrolarıyla sevimli minikler için hem eğitici hem de eğlendirici bir ortam sunacak.

SUNAY AKIN VE İLHAN ŞEŞEN İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATACAK

Yaşam Vadisi Sahnesi’nde görmeye alışık olunan ve çok sevilen sanatçı Paul Dwyer, bu yıl da sahnede müzikseverlerle buluşacak. Aynı zamanda; Neyler ve Defler, Bizimkent TSM Korosu, Cem Tarım, Selçuk Balcı, Çiğdem Taştan, Beylikdüzü THM Korosu, Dilan Ekinci, Saz4, Yener Bulut ve Ümit Durak, Kalenderi, Sasa, Ceylan Kaya, Zeynep Bakşi Karatağ, Oğuzhan Bolbol HM, Celo Boluz, BGSO ve Salih Gündoğdu gibi usta sanatçılar dinleyicilere bir müzik şöleni yaşatacak. Dini sohbetlerin yapılacağı Yaşam Vadisi’nde merak edilen konular ilahiyat hocaları tarafından aydınlatılacak. 1 Haziran Cumartesi günü ise Sunay Akın ve İlhan Şeşen izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

6’INCI GELENEKSEL HAYIRLI İFTAR SOFRASI’NDA BİNLERCE KİŞİ AĞIRLANACAK

Birbirinden nitelikli ve önemli isimlere ev sahipliği yapacak Yaşam Vadisi Sahnesi’nde, 19 Mayıs Pazar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında müzisyen Eda Baba özel bir konser verecek. 31 Mayıs Cuma günü ise Adnan Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında Kadir Gecesi 6’ıncı Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası’nda on binlerce kişi aynı sofrada buluşup bereketi paylaşacak.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN 4 MAHALLESİ’NDE RAMAZAN HEYECANI

Bu Ramazan ayında; Yaşam Vadisi’nin yanı sıra; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda da etkinlikler düzenlenecek. Ramazan ayının klasiklerinden Hacivat Karagöz, Meddah, sinema ve tiyatro oyunları ile vatandaşlar anlamlı ve keyifli etkinliklere katılma imkânı bulacak.

“RAMAZANDA FORMDA KAL”

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Ramazan ayına özel, “Ramazanda Formda Kal” sloganından hareketle vatandaşlar için bir egzersiz ve spor programı da hazırladı. Yaşam Vadisi’nde Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri 6 ve 17 Mayıs tarihleri arasında saat 21.00’da, 20 ve 31 Mayıs tarihlerinde ise 21.15’de saatinde; Crossfit Parkuru, Koşu Grubu, Strecing ve Full Body çalışmaları düzenlenecek.

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