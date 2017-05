Bengisu ile Lionel Richie aynı sahnede

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - “DÜNYANIN Öteki Ucuna” ve “İsyan Ediyorum” single’ları ile adından söz ettiren genç sanatçı Bengisu, dünyaca ünlü müzisyen Lionel Richie ile ABD'nin Boston şehrinde aynı sahneye çıktı.

Berklee College of Music'teki eğitimini Vokal Performans ve Müzik İşletmesi & Menajerlik, Müzikal Tiyatro Yazımı bölümlerinde çift ana dal ve bir yan dal ile başarılı bir şekilde tamamlayan Bengisu, diplomasını aldı. Mezuniyet töreninde sahneye çıkan Bengisu, dünyaca ünlü müzisyen Lionel Richie'nin “Hello” şarkısını söyledi ve mezuniyetini kutladı. Lionel Richie, Todd Rundgren, Lucinda Williams, Santana’nın aralarında olduğu ünlü müzisyenlerin de katıldığı törenin sonunda mezun olan öğrenciler “We Are the World” şarkısını söylerken, Lionel Richie de sahneye çıktı.

(FOTOĞRAF)