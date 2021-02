Belçika'dan yükselen güçlü yorum

Yaşamını Belçika’da sürdüren genç yorumcu Ersin Sönmez, “Anlatamıyorum” isimli teklisiyle müzikseverlerle buluştu. “Anlatamıyorum” isimli eserin söz ve müziği Akın Zurnacı imzası taşırken, prodüktörlüğünü Ekrem Şahin, aranjörlüğünü ise Altan Turan üstlendi.

Klip çalışması İstanbul’da Ercan Şencan yönetmenliğinde, Ersin Sönmez’in performansı ile yapıldı. Genç yorumcu Ersin Sönmez, müziğin alın yazım olduğunu düşünüyorum, şarkı söylediğim her an kendimi başka bir dünyada hissediyorum, orası benim dünyam ifadesiyle müzik yolculuğundaki tutkusunu dile getirdi. Müzikteki idealinin dünya sound'ları ile Türk müziğini harmanlayıp bir albüm çalışması yapmak olduğunu ve şu an devam eden albüm projesini 2022 yılında dinleyicilerine sunacağının vurgusunu yaptı.

Avrupa’da nerede olursan ol kendi kültürünün müziğini yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Ersin Sönmez, “ Müzik çalışmalarımızı Türkiye’de yapıyoruz, Allah vergisi yeteneğimle ve projelerimle sesimi geniş kitlelere hızla duyuracağım” dedi. "Anlatamıyorum" adlı tekli parçasını 23 Müzik Yapım etiketiyle müzik severlere sunan Ersin Sönmez, yeni projelerinin çalışmalarına da başladığını sözlerine ekledi.