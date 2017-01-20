Bedük, yeni albümü "Flashback" performansıyla Babylon'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - DANS müziğinin önemli isimlerinden Bedük, önümüzdeki aylarda yayımlayacağı yeni albümü "Flashback" öncesinde İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşacak.

İngilizce yayımladığı 5 albüm ve son iki Türkçe albümü ile hafızalarda yer edinen Bedük, Babylon’a özel hazırladığı “The Comeback” formatıyla, hızlı elektro günlerine geri dönüş yapacak. Sanatçı, yarın saat 21.30'da Bomonti'deki Babylon'da sahne alacak. Konserde, kariyerine devam edeceği müzikal yolculukla ilgili ipuçları verecek Bedük, önümüzdeki aylarda yayımlayacağı yeni albümü “Flashback”te yer alacak şarkıları da hayranlarıyla buluşturacak.

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