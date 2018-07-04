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Bayburt'un gizemli yeraltı şehrinde kazı yapılacak

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), () - BAYBURT'un Aytıntepe ilçesinde, Roma döneminden kalma 3 bin yıllık geçmişi bulunan ve şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen yeraltı şehrinin 7,5 kilometre olduğu sanılan tamamının...

Bayburt'un gizemli yeraltı şehrinde kazı yapılacak

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), () - BAYBURT'un Aytıntepe ilçesinde, Roma döneminden kalma 3 bin yıllık geçmişi bulunan ve şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen yeraltı şehrinin 7,5 kilometre olduğu sanılan tamamının ortaya çıkarılması için kazı çalışması başlatılacak.
Aydıntepe ilçesinde 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan ve 1200 metre uzunluğa sahip koridorlardan oluşan yeraltı şehrinin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen keşfedilen ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 dolayında odadan oluştuğu tespit edilen yeraltı şehrinin 1200 metre uzunluğa sahip koridorları gün yüzüne çıkarıldı. Koridorların bazı bölümlerinde ise havalandırma boşluğu olarak kullanılan delikler olduğu görüldü. Geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılan yeraltı şehrinin tamamının keşfedilmesi için kazı çalışması başlatıldı. Bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7,5 kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin edilen yeraltı şehrinin yapılacak jeoradar taraması ve restorasyon çalışması ile tamamı keşfedilmiş olacak.
YILDA 40 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR
Bayburt'un önemli turizm destinasyon alanı haline gelen Aydıntepe Yeraltı şehrini geçen yıl 40 bin dolayında yerli- yabancı turist ziyaret etti. Bayburt'a gelen turistler koridor ve odalardan oluşan yeraltı şehrini gezerek alanları fotoğraflıyor. Yeraltı şehrinde yapılacak kazının ardından keşfedilecek yeni alanlarda ziyarete açılacak.
KURTOĞLU: KAZI YAPILACAK
Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Roma döneminden  kalma olduğu bilinen yeraltı şehrinde restorasyon çalışması yapılacağını belirterek gizemli şehrin tamamının keşfedileceğini söyledi. Kurtoğlu, "Bugüne kadar 1200 metresi keşfedilerek ziyarete açıldı. Geçen yıl 40 bin dolayında turist burayı ziyaret etti. 1200 metrelik koridorlarda 20 kiler ve yaşam odası tespit edildi. Roma döneminde geçen koloni savaşlarından kaçanların saklandığı yer olarak biliniyor. Koruma İmar Planı ve Restorasyonu için çalışma yürütüyoruz. Bayburt'ta bir şehir efsanesi olarak bilinen kale ile yeraltı şehri arasında bir geçit olduğu söylentisi yapacağımız jeoradar uygulaması ile ortaya çıkmış olacak. Kale ile yeraltı şehri 12 kilometre mesafede. Kuş uçuşu bu alanda 7,5 kilometre bir koridor olabilir. Restorasyonda bunlar ortaya çıkacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

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