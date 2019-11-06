Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü

BAYBURT'ta, iş insanı ve CEO Kenan Yavuz, doğduğu merkeze bağlı Beşpınar köyündeki ev ve çevresini, içerisinde kırsal yaşamın izlerini barındıran müzeye dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Etnografya Müzesi olarak tescil edilen yapı, ziyaretçilerini ağırlıyor.



Türkiye'de bir dönem önemli şirketlerde CEO olarak görev yapan iş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt'un merkeze bağlı Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştürmek için yıllar önce çalışma başlattı. Ev ve çevresindeki 7 dönüm araziyi özel olarak dizayn eden Yavuz, geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan düzenlendi. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 'Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’ olarak tescillendi. Müze, Bayburt'un ziyaret edilen yerleri arasına girdi.



'VEFA DUYGUSUNUN ESERİ'



Müze fikrinin doğduğu topraklara vefa duygusunun eseri olduğunu belirten Kenan Yavuz, toplumsal olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Yavuz, "Bu çalışmayı doğduğum dedemin, ninemin mezarının olduğu yere beni yetiştiren topraklara bir vefa olarak projelendirdim. Anadolu kültürünün güzelliklerinin geleneksel yaşamın kültürel yaşama canlandırmaya, yaşatmaya gayret ediyorum. Toplumsal bir farkındalık yaratmaya, betonlaşmaya tarihimizin izlerinin silinmesinin engel olmaya gayret ediyorum. Bu anlamda çevremizde bir farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana. Çocuklara yönelik önemli faaliyetler içerisinde olacağız. Bir açık hava sinemamız var. Köy evlerimiz, su değirmenimiz etnografya müzemiz var. Kütüphaneyi de yeni inşa ettik. Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi adını verdim. Çocuklarımızla hep beraber olmak istedik. Teknoloji ve dijital dünya çocukları ailelerden toplumdan koparıyor. Onların büyüklerle beraber olma ortamlarını ve masal dinlemek geleneğini yaşatmaya gayret ediyorum" dedi.



Anadolu’da Türk İslam kültürüne ait olan her şeyi müzede toplamak istediğini anlatan Yavuz, "Keyifli bir proje ve çok fazla ziyaretçimiz olmaya başladı. Bayburt’un kültür turizmine açılması ve bu anlamda hem hemşehri turizmine hem de dış turizme açılması için de önemli bir durak olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.