Başkan Mevlüt Uysal’dan 'Hayal Fabrikası' yazarlarına ödül

BÜYÜKÇEKMECE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesinin ortaklaşa düzenlediği 'Hayal Fabrikası' projesinde ödüller sahiplerini buldu. Hayal Fabrikası yazarlarına ödüllerini veren Mevlüt Uysal hayal kurmanın önemini vurgulayarak, “Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayal kurun. Hayal kurun ki ülkemiz gelecekte, bu günlerden daha güzel olsun” dedi.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükçekmece Yeşilay Şube’sinin ortaklaşa hazırladığı 'Hayal Fabrikası' projesi ödül töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liseler arasında gerçekleşen yarışmada yüzlerce öğrenci hayallerini yazarak kitap haline getirdi. Öğrencilerin, hayallerini yazdığı kitaplar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından incelendikten sonra ilk üçe giren öğrenciler ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. Büyükçekmecede’de özel bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Büyükçekmece Yeşilay Şube Başkanı İhsan Yıldız ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. İlk 3’e giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan öğrenciler ödüllerini Başkan Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYAL KURUN"

Yeşilay’ın gençler için yaptığı projeleri öven Başkan Mevlüt Uysal, "Yeşilay, geçmişte zararlı alışkanlıkla mücadele için kurulmuştu. Tüm alışkanlıkların tehlikeli olabileceği anlaşılınca, Yeşilay doğru alışkanlıkların neler olabileceği ve zararlı alışkanlıklarla mücadelenin yaygınlaştırılması için ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Ben bu konuda Yeşilay’ı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Mevlüt Uysal, 'Hayal Fabrikası' projesine katılan öğrencilere, hayal kurmaktan ve hayallerini gerçekleştirmeleri için mücadele etmelerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gelecekte, gördüğünüz bu koltukların hepsinde sizler oturacaksınız. Okulda öğretmen ve müdür olarak, yerel yönetimlerde belediye başkanı, kaymakam, vali olarak hep sizler olacaksınız. Unutmayın ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da sizler gibi öğrenciydi. Bunun için gençlerimiz için ne yaparsak yapalım geleceğimize yapılmış bir yatırımdır. Bizler,eğitimle ilgili ve gençlerle ilgili iki konuda ne yaparsak yapalım pozitif ayrımcılık yapacağız. Büyükçekmece’de yaşıyorsunuz. Ülkenizde ve ilçenizde beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz bir şey varsa düzeltebilecek sizlersiniz. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayal kurun. Hayal kurun ki ülkemiz gelecekte bu günlerden daha güzel olsun."