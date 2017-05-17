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Bandırma Kuşcenneti Festivali başladı

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Bandırma’da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti...

Bandırma Kuşcenneti Festivali başladı
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Bandırma’da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali başladı. Yurt dışından gelen halk oyunları toplulukları ve tiyatro ekiplerinin katıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Namık Havutça ve vatandaşlar belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Hoşgörünün kenti Bandırma’da her rengin kendi güzelliğini özgürce sunabildiği bir güne tanıklık ediyoruz” dedi.
Kaymakam Günhan Yazar ise, “Bandırma kültür sanat şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyor, bu yeter mi, yetmez. Sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturacak insanlara ihtiyaç var. Bizim belediyemiz de bu işi yapıyor” diye konuştu.
Festival kapsamında eserleri en çok satanlar arasında yer alan Bubi’nin 'Kafesler' sergisi Bandırmalı sanatseverlerle buluştu. Sergi, 17-26 Mayıs tarihleri arasında Belediye Kültür Sanat Merkezi Galeri Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine açık olacak.

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