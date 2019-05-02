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Balkan Fest için geri sayım başladı

Halk oyunlarından türkülerine, renkli kıyafetlerinden kendine özgü lezzetlerine kadar Balkan kültürünün yansıtılacağı  ‘Balkan Fest’ için geri sayım başladı. Festival, 4-5 Mayıs tarihlerinde İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek. Eyüp’te...

Balkan Fest için geri sayım başladı
Halk oyunlarından türkülerine, renkli kıyafetlerinden kendine özgü lezzetlerine kadar Balkan kültürünün yansıtılacağı  ‘Balkan Fest’ için geri sayım başladı. Festival, 4-5 Mayıs tarihlerinde İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek.

Eyüp’te yer alan İsfanbul Alışveriş Merkezi, 4-5 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu ‘Balkan Fest’e ev sahipliği yapacak. Festivalin birinci gününde Balkanlar’ın asırlık lezzeti Boşnak Böreği için belirlenen 10 kişi mücadele edecek. Birincinin ödüllendirileceği yarışma sonrası bando ve folklor gösterileri de sergilenecek. Balkan müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Rumeli Ekrem de festivalin ilk gününde katılımcılarla buluşacak.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ TANITILACAK

Balkanların yöresel tatlılarının yarışıp ödüllendirileceği festivalin ikinci gününde ise bando ve folklor gösterileri devam edecek. Aynı zamanda Hıdırellez ritüellerinin de tanıtılacağı festivalde, Balkan müziği sanatçısı Rumeli Yakup, katılımcılara şarkı ve sahne şovlarını sunacak.

 

 

 

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