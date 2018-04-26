Bahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'nde

İSTANBUL, () BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali'nde eserlerini sergiledi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitimiyle elde ettikleri kazanımları sanat ile birleştirerek, plastik sanat disiplinleri çerçevesinde ürettikleri modern sanat eserlerini İstanbul Deniz Müzesi’nde sergiledi. STEM eğitimi kapsamında dünyada düzenlenen ilk bienal olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji 2. STEM – Sanat Bienali’nin açılışı 25 Nisan tarihinde davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bienal, 25 – 29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

MAARİT ROSSİ: “MATEMATİK EĞİTİMİ MERAK VE KEŞİF DUYGUSUNU HAREKETE GEÇİRMELİ, HEYECAN VERİCİ OLMALIDIR.”

Yeni eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Akademik Koordinatörü olarak görev alacak dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi ve “Global Teacher Prize” ödülü sahibi Maarit Rossi de 2. STEM – Sanat Bienali’nin açılışına katılarak eserleri inceledi. Dünyada matematik öğretimi üzerine çalışmalarıyla bilinen Rossi, Bahçeşehir Kolejinde öğretmenlerle bir araya gelerek workshop’lar yapacaklarını aktardı ve matematik eğitiminin ilginç hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Rossi sözlerine şöyle devam etti:

“Matematik eğitimi bence çok ilginç hale getirilmeli, sadece bir kitabı aktarmanın ötesine geçmelidir. Teorik düzlemde kalan ve başka disiplinlerle bağı koparılan matematik eğitiminden fayda sağlanamaz. Matematik eğitiminin öğrencilere ödevler verilerek aktarılması, eğitimin ilginç ve heyecan verici yanını zayıflatır. Öğrenciler yıllar içinde matematikten zevk almaya, yeni çözüm yolları aramanın heyecanını duymaya, grup çalışmaları ve keşiflerle matematiği tanımaya başlıyorlar. Öğrenciler bu şekilde öğrenmekten zevk alıyorsa, neden matematik eğitimini bu hale getirmeyelim?”

"TÜRK SERAMİKLERİ MATEMATİK DOLU"

Sanat ve matematiğin ilişkisi üzerine konuşan Maarit Rossi; "Bence matematiğin sanata ihtiyacı var. Leonardo Da Vinci'yi düşünecek olursanız, yaptığı tüm resimlerde matematiği görebilirsiniz; “Vitruvius Adamı” figürü bu konu için güzel bir örnektir. Matematik öğretimini bu tür örneklerle ilişkilendirir, öğrencilerin bu tür örneklerle keşifler yapmalarını sağlarsanız konuyu ilginç hale getirmiş olursunuz. Türk kültürünü düşünecek olursak; güzel seramik örnekleri var ve bu seramikler matematikle dolu. Matematiği kendi kültürünüzden, bu seramiklerdeki matematikten örneklendirerek de anlatabilir, öğrencilerinize matematiğin her yerde olduğunu gösterebilirsiniz. Matematik, diğer bilimleri anasıdır." Bahçeşehir Koleji 2. STEM – Sanat Bienali ile ilgili de konuşan Maarit Rossi: "Genç öğrencilerin eserlerini görmekten büyük keyif aldım ve çok heyecanlandım. Sergideki tüm eserlerde, az önce bahsettiğim keşfetme duygusundan izler var. Bu da bizim matematikte ihtiyaç duyduğumuz olan şey” dedi.

PÜF ÇİÇEĞİ İLE YAŞAM SEVİNCİNİ ANLATTILAR

Bahçeşehir Koleji Elazığ Kampüsü öğrencileri tarafından hazırlanan “Püf Çiçeği” adlı çalışma, sergide ilgi çeken eserlerden biri oldu. Bahçeşehir Koleji Elazığ Kampüsü Görsel Sanatlar Öğretmeni Işıl Tunbar Kalman, öğrencilerle bienalin teması olarak belirlenen "Yaşam sevinci" hakkında konuştuklarını ve öğrencilerin yaşam sevincini yansıtmak için Püf Çiçeği'ni seçtiklerini söyledi. Yaşama sevincini, rüzgarda etrafa saçılan tohumlarıyla yeni çiçekler açmasına olanak tanıyan “Püf Çiçeği” ile yansıttıklarını belirten Kalman, öğrencilerin STEM eğitiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma anlayışı kazandıklarını, bu eseri hazırlarken öğrencilerin teknoloji, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini sanat anlayışlarıyla birleştirdiklerini sözlerine ekledi. Eseri hazırlayan 10 öğrenciden biri olan Bahçeşehir Koleji Elazığ Kampüsü öğrencisi Berra Kaya ise, doğadan ilham aldıkları eserleriyle yaşama sevincini anlattıklarını, hareketli eseri hazırlarken dişli çarklar ve kasnaklar kullanarak birçok disiplinden yararlandıklarını belirtti.

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