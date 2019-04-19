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Bahar şenlikleri, Mustafa Ceceli konseriyle sona erdi

SİVAS, () - TÜRK pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 4 gün boyunca devam eden 'Bahar Şenlikleri' pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli'nin konseriyle sona erdi. Taha...

Bahar şenlikleri, Mustafa Ceceli konseriyle sona erdi

SİVAS, () - TÜRK pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 4 gün boyunca devam eden 'Bahar Şenlikleri' pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli'nin konseriyle sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nundaki konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sivas'ta olmaktan gurur duyduğunu ve Sivas'ın kendinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Mustafa Ceceli, "Benim Sivas'a dördüncü gelişim. Öğrenci arkadaşlarımıza final öncesi sağlam bir moral konseri vereceğiz. Burada olmamız için çaba gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a çok teşekkür ederim. Sivas'a her geldiğimde birbirinden güzel lezzetlerini tatmadan edemem. Bugün arkadaşlarımızla gittik doyasıya eğlendik" dedi.
'ÜNİVERSİTEYİ 7 YILDA BİTİRDİM'
Öğrencilere tavsiyede bulunan Ceceli, "Sakın benim gibi olmayın, ben üniversiteyi 7 yılda bitirdim. Arkadaşlarımdan tek ricam şudur. İnsanın en doğal hakkı yaşam hakkıdır. İnsanın yaşam hakkına saygılı olalım. Bu fakültelerden mezun olduktan sonra bize yakışan ve bize düşen en iyi şekilde mesleğimizi yerine getirmek ve vatanımıza milletimize hayırlı birer birey olmak. Ben inanıyorum ki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olan arkadaşlarımız ilerde çok iyi yerlere gelecekler. Ülkemizi hem içeride hem de dışarıda gururla temsil edecekler" dedi.
Ceceli daha sonra sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyenler de şarkılara eşlik etti.
Konser sonrasında Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Metin Koçak, Mustafa Ceceli'ye çiçek verdi.

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