Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Bağcılar’ın yeni logosunu halk belirliyor

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değere uygun ve akılda kalıcı görsellikte özgün bir logonun tasarlanıp hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor....

Bağcılar’ın yeni logosunu halk belirliyor

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değere uygun ve akılda kalıcı görsellikte özgün bir logonun tasarlanıp hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor. “Bağcılar Logosunu sen tasarla” isimli yarışma seçici kurul üyelerinin yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına açık. Kurul tarafından belirlenecek 6 logo ödüllendirilecek.

“Gelecek seçim için değil gelecek nesil içi belediyecilik” sloganıyla özgün ve örnek projeleriyle ilçeyi İstanbul’un cazibe merkezi haline getiren Bağcılar Belediyesi, kendisini dünya çapında yansıtacak bir logo tasarım yarışması düzenliyor. “Bağcılar logosunu sen tasarla” isimli yarışmanın seçici kurulunda 4 akademisyenin yanında sanatçı Hasan Kaçan da bulunuyor. Yarışmaya seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

LOGO, BAĞCILAR'IN KİMLİĞİNİ İFADE EDECEK

Bağcılar ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Bağcılar’ın ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Bağcılar Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması bekleniyor. Ayrıca Bağcılar’ın üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri, tasarlanacak logoya yön vermesi gerektiği belirtildi.

“BAĞCILAR’I MODEL OLUŞTURACAK MARKA HALİNE GETİRMENİN EN ÖNEMLİ ADIMI”

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bağcılar Belediyesi'ni kurum olarak yansıtan, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Bağcılar Belediyesi logo tasarım yarışmasıdır. Bağcılar’ın kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Bağcılar’ı model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin de kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda logo yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları hem de yetenekli kişilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek, Bağcılar kimliğinin yenilenip gelişmesine en geniş katılım ve katkının sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.

“6 KİŞİNİN ÖDÜLLENDİRİLECEĞİ YARIŞMADA BİRİNCİYE 25 BİN TL VERİLECEK”

Tasarımların mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya Corel Draw grafik tasarım programları ile çizileceği elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Her katılımcı en fazla 3 farklı tasarımla yarışmaya katılabilecek. Ayrıca tasarımcılar, her bir tasarımın hikayesini Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı fontu ile bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde yazacak. Logo.bagcilar.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 2 Eylül Pazar günü sona erecek. Birinciye 25 bin TL verilecek yarışmada seçici kurul tarafından belirlenmiş ilk 6 logonun tasarımcısı ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi logo.bagcilar.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

 

(FOTOĞRAFLI)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328