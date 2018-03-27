Bağcılar Belediyesi yayınları rehber özelliği taşıyor

BAĞCILAR Belediyesi, geçmişten geleceğe uzanan ve toplumu yönlendiren eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çıkarılan 306 eserden kimi ders notları, kimi hikaye kimi de hatıralardan oluşuyor. Yayınlar, dalında uzman araştırmacı isimler tarafından uzun süreli bir çalışma sonucu yayım hayatına kazandırılıyor. Sırat-ı Müstakim, Çanakkale Muharebeleri'nde 57. Piyade Alayı, Osmanlı Edebiyatı Ders Notları, Besteleriyle İstiklal Marşı’nın Hikayesi, Hasan Remzi Fertan’ın Hatıraları, Osmanlı Belgeleri’nde Berat önde gelen eserler.

“SEBİLÜRREŞAD’IN İLK SAYILARI 11 CİLT HALİNDE KİTAPLAŞTIRILDI”

Bu yayınlar arasında en çok rağbet görenler ise milli şair Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim ve Çanakkale Muharebeleri'nde 57. Piyade Alayı. İlk 182 sayısı Sıratımüstakîm sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla çıktı. Milli mücadeleye katkısıyla da dikkat çeken dergide Akif’in şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor. Bu kapsamda derginin ilk sayıları 11 cilt halinde kitaplaştırıldı.

Ülkenin en zor zamanlarında Anadolu’nun ve Ankara’nın sesi olan Sıratımüstakim, Çanakkale Muharebelerinde 57. Piyade Alayı ise 1. Dünya Savaşı sırasında tarih yazan kahramanların hikayesini destansı bir şekilde anlatıyor.

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNE DE YÖN VEREMEZ”

Kitapta 57. Alay hakkında şu dikkat çekici bilgilere yer veriliyor: “Süngülerini düşmanın bağrına daldırdığı, süngü yaraları ile delik deşik olarak sunduğu düşman kaputu ile belgeleyen alayımız, gerek taarruz ve gerekse savunmada anlayış ve dövüşken yaradılışı ile mevcut alayların içinde birinciliği kazanmıştır. Alayın harp tarihinde altın harflerle yazılacak fedakârlık eserlerinin bütün komutanlıklar tarafından beğenildiği kuşkusuzdur. Gelecek kuşaklar için bir yiğitlik nişanesi bırakıp bunların da aynı fedakârlıkları göstermelerini gerektirecek bu kahramanlık nişanesine hak kazanmasından şanlı alayımızın sancağına da bir nişanın verilmesine izin verilmesi arz olunur’’

Kalıcı eserleri yayınladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Geçmişini bilmeyen geleceğine de yön veremez. Hemşehrilerimiz bu kitaplar sayesinde tarihlerini öğreniyor ve aldıkları derslerle ayaklarını yere daha sağlam basıyor. İçerik olarak zengin ve faydalı bu eserlerden herkesin faydalanmasını isterim” dedi.

(FOTOĞRAFLI )