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Babylon’da Fransız gecesi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - FRANSIZ elektronik pop sanatçısı Kid Francescoli ve rock müziği yeniden yorumlayan Fransız grup Camp Claude, yarın Babylon'da müzikseverlerle buluşacak. “Blow Up” parçasıyla adını geniş kitlelere...

Babylon’da Fransız gecesi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - FRANSIZ elektronik pop sanatçısı Kid Francescoli ve rock müziği yeniden yorumlayan Fransız grup Camp Claude, yarın Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

“Blow Up” parçasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve vokalde Julia Minkin'in eşlik ettiği “With Julia” albümü ile dikkatleri çeken Fransız Mathieu Hocine'nin projesi Kid Francescoli, yarın saat 22.30'da Babylon'da konser verecek. Mekanda, Kid Francescoli'nin ardından Fransız grup Camp Claude sahneye çıkacak. Mike Giffts, Leo Hellden ve Diane Sagnier’dan oluşan Camp Claude, elektronik müziği, pop ve rock ile harmanlıyor. İlk EP’leri "Hurricanes"i 2014 yılında yayımlayan üçlü, ilk albümleri “Swimming Lessons” ile bu yıl isimlerini geniş kitlelere duyurdu.

(FOTOĞRAF)

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