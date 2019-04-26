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Babylon, 20’nci yılını “Babylon Soundgarden” festivali ile kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - YERLİ ve yabancı binlerce sanatçıyı 1999 yılından bu yana müzikseverlerle buluşturan Babylon, 20’nci yılını “Kendine Has Babylon Soundgarden” festivali ile kutlayacak. Yapı Kredi bomontiada’da Babylon'un...

Babylon, 20’nci yılını “Babylon Soundgarden” festivali ile kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - YERLİ ve yabancı binlerce sanatçıyı 1999 yılından bu yana müzikseverlerle buluşturan Babylon, 20’nci yılını “Kendine Has Babylon Soundgarden” festivali ile kutlayacak.

Yapı Kredi bomontiada’da Babylon'un 20. yılına özel ücretsiz düzenlenen festivalde, GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique, Ege Çubukçu, Hey! Douglas, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, Doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ’leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc sahne alacak. Sanatçılar, Yapı Kredi bomontiada’da Kendine Has, Babylon ve Jungle adlı 3 farklı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Festival katılımcıları tüm gün boyunca yaratıcı sohbet ve aktivitelerin yanı sıra atölyelere dâhil olabilecek. Yiyecek ve içecek alanları da katılımcılar için festival süresince açık olacak.

Ayrıca Mobilet üzerinden kod alıp festivale gelen katılımcılar arasından yapılacak çekiliş ile 20 kişi, 2019-2020 sezonundaki Babylon etkinliklerinin tamamına giriş hakkı sağlayan “golden ticket”ı kazanacak.

 

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