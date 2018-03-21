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Aziz Nesin’in oyunu "Tut Elimden Rovni" yeniden Londra’da

Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in "Tut Elimden Rovni - "Hayati bir cambazlık gösterisi" adlı oyunu, Londra'da yeniden sahneleniyor. Oyunun geçen Kasım ayındaki üç günlük prömiyeri kapalı gişe...

Aziz Nesin’in oyunu "Tut Elimden Rovni" yeniden Londra’da

 Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in "Tut Elimden Rovni - "Hayati bir cambazlık gösterisi" adlı oyunu, Londra'da yeniden sahneleniyor. Oyunun geçen Kasım ayındaki üç günlük prömiyeri kapalı gişe sahnelenmişti.

Tut Elimi Rovni'nin ikinci üç günlük gösterileri, 27, 28 ve 29 Mart tarihlerinde Merkezi Londra’daki Rosemary Branch Theatre salonunda sahneleniyor.
Yapımcılığını Zeynep Dalkıran yönetimindeki Pan Productions’un üstlendiği 90 dakikalık oyunun yönetmenliğini Göktay Tosun yapıyor.

Ada Burke ve Göktay Tosun'un oynadığı oyunda, Gülistan Sarbas Yönetmen Yardımcısı olarak görev alırken, Kostüm/Afiş Tasarımı da Ayşenil Şenkul üstlendi.
Akrobat bir çiftin evliliğini konu alan oyun Mela ve Rovni’den yola çıkarak tüm ikili ilişkileri "denge" unsuru ile birer cambaza benzetir.

Aziz Nesin yorumunda, "Cambazlık nasıl bir denge kurmaksa, iki insanın karşılıklı ilişkilerini sürdürmeleri de aralarındaki dengeyi sağlamalarına bağlıdır. Denge bozulunca yeniden kurulamazsa, o iki kişi birbirini yok edecek, düşeceklerdir" diyor.

Yönetmen Göktay Tosun, oyunu tanımlarken, "Peki Mela ve Rovni'ye ne olacak? Birbirlerinden kopup düşecekler mi yoksa bağlanıp ayakta mı kalacaklar... Peki ya sizin dengeniz yerinde mi?" diye soruyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü'nün (UNESCO) yayınladığı, "Index Translationum" adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet’in ardından yapıtları yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar. (Fotoğraflı)

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