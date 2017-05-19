Ayşe Kulin kitaplarını imzaladı

Çağla DAŞCI/ İZMİT(Kocaeli), () - YAZAR Ayşe Kulin, Kocaeli Kitap Fuarı'na katılarak kitaplarını imzaladı. Okurları, Ayşe Kulin'e kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Adı Aylin, Veda, Nefes Nefese, Umut ve Türkan gibi kitapların yazarı Ayşe Kulin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Ünlü yazara kitap imzalatmak için bekleyen okurları, standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kitaplarını imzalayan Ayşe Kulin, ardından okurlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi. Ayşe Kulin çocuk okurlarına kitap imzaladıktan sonra şeker ve kurabiye ikram etti.



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