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Ayşe Kulin kitaplarını imzaladı

KOCAELİ'de bu yıl 11'incisi düzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak katılan yazar Ayşe Kulin, okurları için kitaplarını imzaladı. Yazar Ayşe Kulin, 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı. Kalabalık bir hayran kitlesinin...

Ayşe Kulin kitaplarını imzaladı
KOCAELİ'de bu yıl 11'incisi düzenlenen kitap fuarına onur konuğu olarak katılan yazar Ayşe Kulin, okurları için kitaplarını imzaladı.
Yazar Ayşe Kulin, 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı. Kalabalık bir hayran kitlesinin kitap imzalatmak için sıraya girdiği Ayşe Kulin, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Fuara onur konuğu olarak davet edilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ayşe Kulin, "Kocaeli'de bir kitap fuarı hayal edip, bunu başarıyla gerçekleştirenlere ve 11 yıl sürdürenlere çok teşekkür ediyorum. Bir yazar olarak bizim için en önemli şey, bir bölgede, bir şehirde, bir beldede sanayiden çok kitabın satın alınır ve okunur olması. Biz yazarlar olarak öyle düşünüyoruz tabi ki. Kitap, insan kalitesini yükselten bir şeydir. Dolayısıyla ben çok memnunum. Burada bir kitap fuarı var. Bir de beni onur konuğu olarak davet ettiler. Çok memnun oldum. Çünkü 11 yıl ben her sene geldim ve çok ilgi gördüm" dedi.

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