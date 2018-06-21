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Ayhan Sicimoğlu DAÜ’de sahne aldı

LEFKOŞA, () - TÜRK müzisyen, gezgin, radyo ve televizyon programcısı ve perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars Grubu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahne aldı. 2017-2018...

Ayhan Sicimoğlu DAÜ’de sahne aldı

LEFKOŞA, () - TÜRK müzisyen, gezgin, radyo ve televizyon programcısı ve perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars Grubu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahne aldı.

2017-2018 bahar dönemi mezuniyet haftası etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz Salı günü DAÜ Rektörlük Binası havuz başında düzenlenen Mezuniyet Resepsiyonu’nda Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu konser verdi. Latin müzik performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine keyifli bir gece yaşattı.

YAĞMUR EĞLENCEYE ENGEL OLMADI

Mezunlar, aileleri ve arkadaşları yağan yağmura aldırış etmeden dans etti. Ayhan Sicimoğlu’nun konser boyunca Türk ve yabancı öğrencilere esprili bir şekilde seslenmesi keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca bu yıl 2 bin 800’e yakın mezun veren DAÜ, mezuniyet törenini ayrı etkinliklerle ‘Mezuniyet Haftası’ şeklinde kutluyor. Hafta boyunca birçok etkinlikle mezun öğrencilerine veda etmeye devam edecek.  

(FOTOĞRAF) 

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