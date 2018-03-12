Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Eskişehir'de açılıyor

AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi', Eskişehir'de yarın ziyarete açılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki 34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi'nin açılışı yarın saat 18.00'de yapılacak. Karikatür yarışmasına 641 sanatçı, 2 bin 220 eserle katıldı. Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei ve üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etti.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki sergide, dereceye giren, ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler yer alacak. Sergi, 25 Mart'a kadar Eskişehir'de ziyarete açık olacak.



FOTOĞRAFLI