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Avustralya'da yaşayan Türk opera sanatçısından savaş karşıtı şarkılar

AVUSTRALYA'da yaşayan Türk opera sanatçısı  Ayşe Göknur Shanal, 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, babasının memleketinde konser verirken, söylediği savaş karşıtı şarkıları ile beğenildi. Avustralya...

Avustralya'da yaşayan Türk opera sanatçısından savaş karşıtı şarkılar
AVUSTRALYA'da yaşayan Türk opera sanatçısı  Ayşe Göknur Shanal, 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, babasının memleketinde konser verirken, söylediği savaş karşıtı şarkıları ile beğenildi.
Avustralya Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen konser, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu’nda verildi. Konseri, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Avustralya Büyükelçiliği diplomatlarından Andrew Cooper, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever izledi. Konserin ilk bölümünde Ayşe Göknur Shanal, piyanist Ashley Hribar'ın eşliğin Henri Suparc, Ernest Chausson, Richand Strauss, P. Tchikovsky, S. Rachmaninov'un eserlerini seslendirdi. 2'nci bölümünde ise F.J Obrados ile İbrahim Yazıcı'nın eserlerinin yanı sıra halen ABD'de yaşan Türk besteci Erberk Eryılmaz'ın 'Şarkılar Savaşa Karşı' bestelerini yorumladı. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca salonda bulanlar cep telefonları ile konserin büyük bölümünü sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Konser sonunda düzenlemesini Erberk Eryılmaz'ın yaptığı Ham Çökelek adlı türküyü söyleyen Shanal'a salonu dolduran sanatseverler alkışları ile eşlik ederek renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

FOTOĞRAFLI

 

 

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