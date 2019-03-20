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Avrupa'nın ödüllü topluluğu Mersin'e geliyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN'de düzenlenecek 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Avrupa'nın ödüllü müzik topluluğu Ruysdael Quartet, Ahmet Adnan Saygun ve Franz Schubert'in eserlerini seslendirmek üzere kentte geliyor. Sanat...

Avrupa'nın ödüllü topluluğu Mersin'e geliyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN'de düzenlenecek 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Avrupa'nın ödüllü müzik topluluğu Ruysdael Quartet, Ahmet Adnan Saygun ve Franz Schubert'in eserlerini seslendirmek üzere kentte geliyor.
Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek olan festivale katılan ödüllü topluluk Ruysdael Quartet, adını Hollandalı ressam Jacob van Ruysdael'den alıyor.
ÜNLÜ RESSAMIN ESERLERİ DE MÜZİKLERE EŞLİK EDECEK
Ruysdael Quartet'i 18 Nisan 2019'da  Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak. Topluluğa ismini veren ünlü ressam Jacob van Ruysdael'in tablolarının da sahneye yansıtılacağı konserde, Ahmet Adnan Saygun'un yarım kalan 'String Quartet no.4  op. 77' eserinin tam versiyonu, Franz Schubert'in String Quartet No.14 "Death and The Maiden'in eserleri seslendirilecek.
Hollanda'nın en iyi yaylı quartetleri arasında gösterilen Ruysdael, Joris van Rijn (Keman), Emi Ohi Resnick (Keman), Gijs Kramers (Viyola), Jeroen den Herde (Çello), tarafından 1996 yılında Lahey'de kuruldu. Kısa sürede isimleri Avrupa çapında duyulan topluluk, Bella Bartok, Alban Berg, Tomastik Infeld, Charles Hennen International, Concors International de Quatuar Cordes, Prix de la Sacom, Amsterdam Basın, Kersjes van de Groenekan Prijs ödüllerini aldı. Repertuvarlarında klasik dönem eserleriyle birlikte birlikte çağdaş bestecilere de ağırlık veren topluluğun 'Rus Kuşaklar' adıyla 5 CD'lik kayıtları da bulunuyor.

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