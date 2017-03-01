Atölye Modern'de bahar dönemi başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı "Atölye Modern"in bahar dönemi, 7 Mart'ta "Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi" seminerleriyle başlayacak. Programda ayrıca, "Mario Levi'den Yaratıcı Yazarlık" atölyesinin yanı sıra, "Çağdaş Sanatın Şifreleri", "Sanatçıların Dünyasını Anlamak" seminerleri ve "Postmodern Teori ve Sanat" başlıklı yeni bir seminer de gerçekleştirilecek.



İstanbul Modern'de 7 Mart'ta başlayacak Atölye Modern programı kapsamında, katılımcıların yazım alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri "Mario Levi'den Yaratıcı Yazarlık" atölyesi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) işbirliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden "Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi", günümüz sanatına yön veren çağdaş yapıtlara odaklanan "Çağdaş Sanatın Şifreleri", sanat tarihinde biyografik okuma önerilerini temel alan "Sanatçıların Dünyasını Anlamak" başlıklı seminerler düzenlenecek. Atölye Modern'de ayrıca, postmodern teori bağlamında düşünce tarihini okumaya ve sanatı yorumlamaya davet eden "Postmodern Teori ve Sanat" başlıklı yeni bir seminer de gerçekleştirilecek.



Katılımların kontenjanla sınırlı ve ücretli olacağı açıklanan atölye ve seminerlerin programı şöyle:

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri:

-Gündüz Programı- Etkinlik Süresi: 10 Hafta (7 Mart - 9 Mayıs) Salı günleri: 10.30 - 12.30

-Akşam Programı- Etkinlik Süresi: 10 Hafta (29 Mart - 31 Mayıs) Çarşamba günleri: 19.30 - 21.30

Mario Levi'den Yaratıcı Yazarlık atölyesi:



Etkinlik Süresi: 8 Hafta (15 Mart - 3 Mayıs) Çarşamba günleri: 19.30 - 21.30 (Bu programa en fazla 15 katılımcı kabul ediliyor)

Postmodern Teori ve Sanat seminerleri:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta (6 Nisan - 8 Haziran) Perşembe günleri: 19.30-21.30

Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminerleri:

Etkinlik Süresi: 5 Hafta (14 Nisan - 12 Mayıs) Cuma günleri: 10.30 - 12.30

Çağdaş Sanatın Şifreleri seminerleri:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta (28 Mart - 16 Mayıs) Salı günleri: 19.30 - 21.30

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