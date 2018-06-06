Ateşle kumaşın dansı "Aşk ve Yaşam"da buluştu

ATEŞLE çizim yapan İranlı Sanatçı Ahad Saadi, kişisel olarak geliştirdiği "Azarnegari" tekniğiyle yarattığı eserlerini, İstanbul Emaar Square Art Gallery'de sanatseverlerle buluşturdu. Kumaşların üst üste yakılıp yapıştırılarak oluşturulduğu teknik, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ahad Saadi'nin "Aşk ve Yaşam" temalı sergisi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Abdolreza Rashed ve serginin açıldığı AVM’nin Genel Müdürü Müge Tuna katıldı. Etkinlikte, "Art–Talk" başlığı altında Saadi'nin kendi icat ettiği "Azarnegari" sanatı, "Sanat Dünyasında Yaratıcılık", İnsanların Sanattan Beklentileri ve Etkileşimleri", "Doğu Ülkelerinin Kültür ve Sanatta Ortak Bağları", "Doğu Sanatının Varlıkları ve Gidişatı", Özgüven ve Sanata Yön Vermek" konuları konuşuldu.

"BU SANATI KÜÇÜK YAŞLARDA KEŞFETTİM"

Kalem ve boya kullanmadan, küçük parçalar halinde kesilen kumaşların birbirinin üzerine yakılarak yapıştırılması ile oluşan "Azarnegari" sanatını küçük yaşlarda keşfettiğini söyleyen İranlı Sanatçı Ahad Saadi, "Azarnegari ateşle çizim yapmak demektir. Çocukluğumda ateşle oynamayı çok severdim. Bir hadise sonucu evin kumaşlarına ateş düştü ve bunu söndürmeye kalktığımda kumaşların birbirlerine yapıştığını gördüm. Kumaşların bu şekilde yapışması beni çok şaşırttı. Heyecanla küçük bir tablo yaptım. Tablom ailem tarafından çok beğenildi. Bu olay sonrası yola çıktım. 9 yaşımdan bu yana çalışıyorum" dedi.

"DÜNYACA TANINMASI AMAÇLANIYOR"

"Azarnegari" sanatının yeni bir akım olduğunu belirten Ahad Saadi, "Bu dünyada bir ilk, sanatta yeni bir akım olarak geçiyor. İran Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından 2008'de onaylandı. 2014'te patenti alındı. 2016'da İran Bilim Bakanlığı sergime geldi ve en kısa zamanda UNESCO'da kayda geçmesi için talimat verildi, işlemler başlatıldı" diye konuştu.

"ESERLER ARASINDA ATATÜRK'ÜN TABLOSU DA YER ALIYOR"

Eserleri arasında Atatürk'ün tablosuna da yer veren Saadi, "Atatürk'e içten saygım var. Hatta eserin ismini "Karanlıktan Işığın Doğuşu" koydum. Atatürk Türkiye'yi aydınlattı, iyileştirdi. Herkes bunun kıymetini bilmeli" dedi.

"İRAN'IN DUYGUSALLIĞI BU SERGİDE"

Sergiyi ziyaret eden Dr. Mustafa Aydın, İran'ın sanatı ve medeniyetiyle dünyaya örnek olacak bir kültüre sahip olduğunu belirterek, "Sergiyi olağanüstü buldum. İran'ın duygusallığının anlatıldığı eserler yer alıyor. Ben Pers medeniyetine hayran bir insan olarak onlarca kez İran'a gidip değişik kentlerini gördüm. Tarihte de İran'ın hem kültürü hem de sanatı dünyaya örnek olacak düzeyde. Bugün de Sayın Saadi'nin kumaş parçalarını yakarak birleştirdiği sanatının tuvale yansımasını gördük. Bu eserlerle sanatın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben sanatın bir ulusun kimliğini yansıttığını düşünüyorum. Saadi bu sergide İran'ın kimliğini, duygusallığını yansıtmış" ifadelerini kullandı.

Sergide en beğendiği eserin yaşam tablosu olduğunu belirten Dr. Aydın, "Bu eser, topraktan geldiğimizi, hepimizin toprak olacağını, orta düzeyde yaşamın devam ettiğini ve daha sonra da yok olacağımızı anlatıyor. Yaşam tablosu beni en çok etkileyen eser oldu" açıklamalarında bulundu.

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