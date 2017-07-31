Asurlular'ın 4 bin yıl önce fındık tükettiği belirlendi

ANKARA Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, yaptıkları arkeolojik kazılar sonucu, Asurlu tüccarlar ile yerli halkın 4 bin yıl önce soğan, balık, buğday, arpa ve fındık tükettiğinin belirlendiğini söyledi.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, 1 Temmuz'da Kültepe'ye gelerek kazı çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Prof.Dr. Kulakoğlu, kazı yapacakları alanda otların büyümesi nedeniyle temizleme çalışması yaptıklarını daha sonra arkeolojik kazılara başlayacaklarını ifade etti.4 BİN YIL ÖNCE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA ÇAM VE ARDIÇ KULLANILMIŞProf.Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yıl eski Tunç Çağı olarak adlandırılan günümüzden 5 bin yıl öncesine ait kalıntılar üzerinde yoğunlaşacaklarını anlatırken yine Asurlu tüccarların oluşturduğu Karum alanında da çalışmalar yapmayı planladıklarını söyledi. Prof.Dr. Kulakoğlu, şöyle dedi:"Bu temizlik çalışmaları sırasında tabii boş durmadık. Bu çalışmalarda önceki yıllarda toplanmış malzemelerin değerlendirilmesi yapıldı ve özellikle daha sonraki yıllarda geniş ölçekli yapacağımız eski antik dönemlerdeki insanların yaşadıkları yerler ve bu yerlerde kullandıkları ağaç, bitki ve yedikleri yiyeceklerle ilgili 'Arkeobotanik' dediğimiz çalışmaları yapmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sırasında ilginç sonuçlarla da karşılaşıyoruz. O dönemde Kültepe ve civarında özellikle inşaatlarda kullandıkları ağaçları araştırıyoruz. Bunların arasında çam ve ardıç var. Bunların yanında o dönemdeki çevrenin bitki örtüsüyle ilgili çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar daha uzun bir süre devam edecek."4 BİN YIL ÖNCE TÜKETİLEN BİTKİLERDEN HABERİMİZ OLUYORKültepe'de 20 bine yakın yazılı belge bulunduğunu kaydeden Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, şu bilgileri verdi:"Bu yazılı belgelerde ticaret yapılan mallar, kullanılan malzemeler ve günlük hayatı ilgilendiren her şey yazılmış bir vaziyette bulunuyor. Bu tabletlerden öğrendiğimiz kadarıyla Kültepe'de günümüzden 4 bin sene öncesinde de tüketilen bazı bitkilerden haberimiz oluyor. Bunların arasında soğanı, balığı, buğdayı, arpayı biliyoruz. Bunların kalıntılarını da kazılarda ortaya çıkarabiliyoruz. Bunların dışında bizim hayatımızda karşılaşmadığımız bazı bitkiler de var. İşte bundan 4 bin yıl önce fındığın Kültepe'de Asurlu tüccarlar ve yerli halk tarafından tüketildiğini biliyoruz. Bunun dışında belki daha sıcak iklime ait meyveler de mevcut. Bütün bu bilgileri bizler daha hassas ve ince analizler sonucunda öğrenebileceğiz. Bu konuda da projeler devam ediyor."

FOTOĞRAFLI