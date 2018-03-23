Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Aşkım Kapışmak 'Kimim Ben' ile D&R’da sevenleriyle buluşuyor

YAZAR ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı 'Kimim Ben'in 27 Mart Salı günü D&R Marmara Forum’da gerçekleşecek ilk imza gününde okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek. Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Beni...

Aşkım Kapışmak 'Kimim Ben' ile D&R’da sevenleriyle buluşuyor
YAZAR ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı 'Kimim Ben'in 27 Mart Salı günü D&R Marmara Forum’da gerçekleşecek ilk imza gününde okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek.

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Beni Benimle Aldatır mısın,  Küçük Mutluluklar Kitabı, Hangi Anne Hangi Babasınız, Yaşam Kitabı gibi çok okunan kitapların yazarı ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı 'Kimim Ben'in D&R Marmara Forum’da düzenlenecek ilk imza gününde sevenleriyle buluşuyor. 'Kimim Ben' sorusuyla bireyi bir anlam arayışına, kişiliğin iç dünyasının bilinmez yönlerinin keşfine sürükleyen Kapışmak, yeni kitabıyla okuyucuyu görünen ve keşfedildiği sanılan  suyun görünmeyen derinliklerine taşıyor.

(FOTOĞRAF)

 



 

 

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314