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Aşkım Kapışmak'ın Üzümlü Kek'i film oluyor

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Kitap Fuarı'na katılan Aşkım Kapışmak, otizmli bir çocuğun hikayesini anlattığı son kitabı Üzümlü Kek'in bu yaz sonu filminin çekileceğini belirterek, "Eylül, Ekim gibi film olacak Üzümlü...

Aşkım Kapışmak'ın Üzümlü Kek'i film oluyor

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Kitap Fuarı'na katılan Aşkım Kapışmak, otizmli bir çocuğun hikayesini anlattığı son kitabı Üzümlü Kek'in bu yaz sonu filminin çekileceğini belirterek, "Eylül, Ekim gibi film olacak Üzümlü Kek. Çok ilgi çekti. Dizi mi olsun film mi olsun diye düşünüldü ama filme karar verildi. Ya Barış Arduç, ya da Kerem Bürsin oynayacak o karakteri" dedi.
Yazar Aşkım Kapışmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Aşkım Kapışmak okuyucularıyla bir araya gelerek son kitabı Üzümlü Kek ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Otizmli bir çocuğun hikayesini anlattığı Üzümlü Kek kitabının bu yaz sonu filminin çekileceğini belirten Aşkım Kapışmak, "Kitapta otizmli bir çocuğun hikayesini anlatmıştım. Benim çalıştığım bir çocuğun hikayesiydi bu. Onu anlatmaya çalıştım. Eylül, Ekim gibi film olacak Üzümlü Kek. Çok ilgi çekti. Dizi mi olsun, film mi olsun diye düşünüldü ama filme karar verildi. Bu yaz sonu çekimler başlıyor. Mekan ve cast çalışmaları başladı. Ya Barış Arduç, ya da Kerem Bürsin oynayacak o karakteri. İkisiyle şu an görüşüyorlar. Benim de çok gururlandığım bir proje oldu. Engellilerle ilgili çok dokunulmayan şeyler vardı. Böyle özgürce dokunabildiğimiz bir kitap oldu. İnşallah filmi de kitabı gibi karşılığını bulur" diye konuştu.
Kapışmak, söyleşinin ardından Üzümlü Kek kitabını imzalayarak okuyucularıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

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