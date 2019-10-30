'Aşk için neleri yakabilirsiniz?'in yanıtı Başakşehir sahnesinde

Kedi Sahne Sanatları'nın sahnelediği “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” adlı tiyatro oyunu, Başakşehir ilçesindeki tiyatroseverlerle buluştu.

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen Güngör Dilmen’in yazıp Hakan Altıner’in yönettiği oyunda, Neriman Uğur, Altan Gördüm, İsmail Düvenci, Burçin Bildik, Şeyla Halis, Sadi Özen, Sezgin Uzunbekiroğlu, Çimen Akgün, Hakan Çelik ve Erdoğan Soytürk rol aldı.

Aşk için yapılabileceklerin işlendiği oyunun teması, sonu mutlu bitmemiş bir “aşk” uğruna neleri yakabilirsiniz sorusunun detaylarını anlatıyor. Belki mektupları, resimleri, armağanları yakabilirsiniz peki ya, mahalleyi ya da dünyayı yakar mısınız?