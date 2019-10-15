‘Aşıkların Sözü Kalır-Murat Ertel Belgeseli’ izleyiciyle buluştu

Türkiye coğrafyasının kültürel mirasını yıllardır modern elektronik altyapılarla birleştirerek dinleyicilere sunan Babazula grubunun kurucusu Murat Ertel’in hayatını anlatan “Aşıkların Sözü Kalır-Murat Ertel Belgeseli” sanatseverlerle buluştu.

Altınbaş Üniversitesi, “İşini severek yapanlar” projesi kapsamında Babazula grubunun kurucusu Murat Ertel’in hayatını anlatan ‘Aşıkların Sözü Kalır-Murat Ertel Belgeseli’ gösterime sunuldu. Yönetmenliğini Altınbaş Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Cüneyt Gök’ün yaptığı, Babazula üyeleri ve müzik yazarlarının görüşlerinden sahne performanslarına izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sunan belgesel, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü’nde düzenlenen özel bir programla öğrenciler ve sanatseverlerle buluştu.

Belgeselde Ertel’in grafik sanatçısı babası Mengü Ertel’den sanatçı çevresine, dayıları yazar İlhan Selçuk ve çizer Turhan Selçuk’tan müzik kariyerinin gelişimine, sanatını ve sanatıyla iç içe geçmiş hayatını konu alınıyor.

“BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMINI GÖRECEKLER”

Gösterime sunulan belgeselin kendisi hakkında ilk belgesel olduğunu söyleyen Murat Ertel, “Hakkımda bir belgesel yapılması adına kendimi şanslı hissediyorum. Daha önce çaldığım gruplarla ilgili ya da Babazula ile ilgili birçok yapıldı. Ama ‘Aşıkların Sözü Kalır: Murat Ertel Belgeseli’ benim hakkımda olan ilk belgesel. İşini severek yapanlar projesinin bir parçası olduğum için de çok mutluyum” dedi.

İzleyicilerin kendisi hakkında bilinmeyenlerle karşılaşacaklarını belirten Ertel, “Yapılan belgeselde emeği geçenler güvendiğim, inandığım insanlar olduğu için ortaya çıkan belgeseli eminim ki herkes beğenecektir. Yönetmen Cüneyt Gök’ü de görüntü yönetmeni Cenk Kaptan’ı da biliyorum. İkisi de insanlıklarına işlerine inandığım kişiler. İzleyiciler, Murat Ertel’in yalnızca Babazula’dan ibaret olmadığını öğrenecekler. Hatta buzdağının görünmeyen kısmını daha çok görecekler” diye konuştu.

Dinleyicilerine de seslenen Ertel, “Babazula’nın yeni albümü, ‘Derin Derin’ çıktı. Dinlemenizi isterim. Dinleyicilerimiz dijital mecralardan bulabilirler aynı zamanda çok zorlarsalar plak halini de edinebilirler” ifadelerini kullandı.

“BELGESELDE DOLU DOLU MÜZİK VAR”

Filmin yönetmenliğini üstlenen Altınbaş Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Gök, belgeselin bilimsel araştırma projesi kapsamında hazırlandığını kaydederek, “Geçen sene ilkini bir fotoğraf sanatçısı olan Özlem Acaroğlu için yapmıştık. Bu sene de Murat Ertel için çok güzel bir belgesel hazırladık. Bir saatlik belgeselimizde dolu dolu müzik var. Bizim tam hayal ettiğimiz gibi oldu diyebilirim. İzleyenler, Murat Ertel’in Babazula öncesi ve hala sürdürdüğü diğer projelerden de haberdar olacak. Türk halk müziğini ve aşıklık geleneğini devam ettiren Murat Ertel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerine yapılan bu proje çalışmaları ile saha deneyimi kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gök, “Amacımız gerçekleştirdiğimiz bu gibi projelerle öğrencilerimize saha deneyimi kazandırmak. İçinde yer alan öğrencilerimize de çok şey kattığına inanıyorum” diye konuştu.

Gösterimi 1 saat süren belgesel için çalışmaların 4 ay sürdüğünü anlatan Gök, “2 saat 45 dakika süren röportajın büyük kısmını kesmek zorunda kaldık. Ümit ediyorum ki anlatmak istediklerimizi aktarabilmişizdir” ifadelerini kullandı.

“Aşıkların Sözü Kalır-Murat Ertel Belgeseli” ileriki günlerde Büyükada Adalar Kültür Merkezi’nde ve Ankara’da gösterime sunulacak.