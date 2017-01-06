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'Aşık' filminin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta, geçtiğimiz hafta vizyona giren ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nın yaşamını konu alan 'Aşık' filminin bir sinema salonunda özel gösterimi yapıldı. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından...

'Aşık' filminin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta, geçtiğimiz hafta vizyona giren ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nın yaşamını konu alan 'Aşık' filminin bir sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen ve geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Aşık' isimli filmin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Bilal Babaoğlu ile başrol oyuncusu Emirhan Kartal, Prime Mall alışveriş merkezindeki sinema salonunda Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Filmde 'Aşık Veysel' karakterini canlandıran Emirhan Kartal, Aşık Veysel'in dünyada tanınan bir ozan olduğunu belirterek Sivas halkının bu filme sahip çıkmasını istedi. Kendisinin de Sivaslı olduğunu belirten Kartal, "Filmde karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak ozan olmak isteyen görme engelli Veysel'in, Aşık Veysel olma yolundaki sürecini ele alıyoruz. Biz gerçekten çok onurluyuz, çok mutluyuz. Filmimiz bir yol hikayesi, bir aşk hikayesi. Ayrıca bir görme engelli hikayesi olduğu için de aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Ve en önemlisi de bir müzisyenin ilk eserini yapma hikayesi" dedi.
Yönetmen Bilal Babaoğlu ise Aşık Veysel ile ilgili bir film yapmadan önce 'Aşıklık' ile ilgili bir film yapmaya karar verdiğini belirterek, "Aşıklık bir yaşam biçimidir, bir fikirdir, felsefedir. Ve hem divan edebiyatımızda, hem de halk edebiyatımızda bu konu sıkça işlenir. Doğu edebiyatında ve Türk halk müziği şarkılarında konu edilen 'Leyla'yı ararken mevlaya varmak' diye formülize ettiğimiz tema üzerinden bir film yapmak istemiştim. Aynı temayı Aşık Veysel'in hikayesinde de gördüğümde, yani kendisini terk edip giden eşinin gittiği yerde mağdur olmaması için çorabına para koymasını duyduğumda, Aşık Veysel'i bu hikayeye dahil etmeye karar verdim. Yani Aşık Veysel'in sazından çok sözü, kelamı, fikriyle ilgilenerek yola çıktık. Doğrudan Aşık Veysel'i anlatmıyoruz. Bu bir kurmaca. Aşık Veysel'in hayat hikayesinden esinlenmiş bir filmdir. Anlattığımız kişi 'Veysel' değil, Bilal Babaoğlu'nun bir 'Veysel' yorumudur. Ama yine de buna rağmen Aşık Veysel'in hayatının ekseninde kalıyoruz. Veysel'in Veysel olma, aşık olma, kendi türküsünü yakma sürecini hikaye ettiğimiz için, filmde sadece 25-35 yaş aralığını görebiliyoruz" diye konuştu.

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