Art50.net sanatçıları “Yansımalar”la İKÜSAG’da

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2016-2017 sanat sezonunun dördüncü sergisinde çağdaş sanat platformu “Art50.net” sanatçılarının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’da açılış kokteyli yapılacak olan “Yansımalar” adlı karma sergi, 1 Mart’a kadar açık kalacak. Güncel sanatın farklı anlatım tekniklerini kullanan Aslı Aydemir, Aslı Dinç, Ayna, Ayşegül Karakaş, Karbon, Eda Emirdağ, Genco Gülan, Saliha Yılmaz ve Yıldırım İnce’nin eserlerinin yer alacağı sergi; sanat üretme sürecinde sanatçının iç dünyası ve dış dünyaya dair geri bildirimleriyle bağlantılı, gerilimli ve birbirinden ayrılamaz düşünme ve yansıtma dinamiklerinin altını çiziyor.

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