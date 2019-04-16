'Arşın Mal Alan’ opereti prömiyerle geliyor

MERSİN, ()- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türk dünyasının önemli bestecilerinden Azeri Üzeyir Hacıbeyov’un Arşın Mal Alan operetini prömiyerle sanatseverlerle buluşturacak.

Uzun süredir provaları sürdüren MDOB sanatçıları, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezi sahnesinde 'Arşın Mal Alan' operetinin prömiyerini gerçekleştirecek. Eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yaparken, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını da Barış Arslan üsleniyor.

Evlenme çağına gelen hali vakti yerinde olan tüccar askerin yaşamını konu alan eserde, başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Melahat Yavuz, Dağhan Ergün, Baran Taner, K. Erdem Özdemir, Hakan Yıldız, Özlem Zuhal Gürgen, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Mehmet Erkoç, Ayşin Alev Lal, Başak Yıldıza, Orhan Güllüler, Erhan Kaya, Beste Berk Topal ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaşıyor.

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