'Arşın Mal Alan' opereti prömiyerle geldi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türk dünyasının önemli bestecilerinden Azeri Üzeyir Hacıbeyov’un Arşın Mal Alan operetini prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu.Uzun süredir provaları sürdüren MDOB sanatçıları, 'Arşın Mal Alan' operetinin prömiyerini gerçekleştirdi. Yüzlerce sanatseverin izlediği eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yaparken, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını da Barış Arslan üslendi.Evlenme çağına gelen hali vakti yerinde olan tüccar Asker'in görücü usulü ile evlenmeye karşı çıkmasını konu alan eserde, başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Melahat Yavuz, Dağhan Ergün, Baran Taner, K. Erdem Özdemir, Hakan Yıldız, Özlem Zuhal Gürgen, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Mehmet Erkoç, Ayşin Alev Lal, Başak Yıldıza, Orhan Güllüler, Erhan Kaya, Beste Berk Topal ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaştı.Eser, 25 Şubat Çarşamba günü de, 3'üncü Trabzon Opera ve Bale Günleri kapsamında Trabzonlu sanatsever için sahnelenecek.

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