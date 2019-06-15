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Arıse filminin dünya prömiyeri yapıldı

İSTANBUL, () - 71. Cannes Film Festivali’nde 15 dakikalık kısa filmi ‘Water-Su’ ile dikkatleri çeken yönetmen Tolga Okur’un yeni filmi ‘Arıse’nin dünya prömiyeri, Kadıköy Sineması'nda yapıldı. Kadrosunda Alper Uzun, Selin Uzal,...

Arıse filminin dünya prömiyeri yapıldı

İSTANBUL, () - 71. Cannes Film Festivali’nde 15 dakikalık kısa filmi ‘Water-Su’ ile dikkatleri çeken yönetmen Tolga Okur’un yeni filmi ‘Arıse’nin dünya prömiyeri, Kadıköy Sineması'nda yapıldı.

Kadrosunda Alper Uzun, Selin Uzal, Ümit Belen, Haldun Boysan, Gülen Karaman, Selda Alkor ve Göksel Kortay gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı, İngilizce olarak çekilen kısa film Arıse’ın dünya prömiyeri, Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.

Gecede bir konuşma yapan filmin yönetmeni Tolga Okur, “Bağımsız sinema yapmak isteyen yolun başındaki genç bir sinemacıya ve üstelik hiç tanımadan gönüllerini açan ustalarıma sonsuz saygılarımı sunuyorum. Türk Sinemasına emek vermiş gerçek efsaneler ve büyük ustalar iyi ki varsınız, ne mutlu bana ki sizlerle çalışma şansını yakalım” dedi. Çok sayıda davetlinin izlediği Gala’da, Yeşilçam’ın usta isimlerine de plaket verildi.

FİLMİN KONUSU

Sınırsız hayat vadeden bir dünyada, hayatındaki tatminin sahte olduğunu düşünen bir adam olan Deniz, kendini öldürmeye karar verir. Başarısız bir intihar girişiminden sonra, ‘Harikalar Diyarı’ndaki Alice’e’ dönüşecektir.

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