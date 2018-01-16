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 Arabistanlı Lawrence Kartal’da gösterildi

KARTAL Belediyesi’nin Ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ‘Arabistanlı Lawrence’ adlı sinema filminin gösterimi yapıldı. Yoğun katılımın olduğu gösterim izleyenlerden büyük alkış topladı. Başrollerini...

 Arabistanlı Lawrence Kartal’da gösterildi
KARTAL Belediyesi’nin Ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ‘Arabistanlı Lawrence’ adlı sinema filminin gösterimi yapıldı. Yoğun katılımın olduğu gösterim izleyenlerden büyük alkış topladı.

Başrollerini Anthony Quinn, Ömer Şerif, Alec Guiness, Pere O’toole ve Calude Rains’ın paylaştığı, 3 saat 48 dakika uzunluğundaki sinema filmine soğuk havaya rağmen Kartallılar büyük ilgi gösterdi. Yönetmenliğini David Lean’in yaptığı 1962 yapımı filmde, 1’inci Dünya Savaşı’nda Arap birliklerini Osmanlı İmparatorluğu’na karşı organize eden Arabistanlı Lawrence’ın gerçek hayat hikâyesine dayanan olaylar yer alıyor. Gösterime girdiği yıl 7 dalda Oscar kazanan film, sinema tarihinin klasikleri arasında sayılıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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