Antik kent üzerindeki AVM için belediyeden 'acele kamulaştırma' kararı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip 'Myrleia Antik Kenti' üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi için 'imar barışı' başvurusu yapılarak, yapı kayıt belgesi alınması tepki çekti. Mudanya Belediyesi, firmanın alışveriş merkezini (AVM) işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.

Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında ilçede yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bölgenin 1'inci derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Kurul ise söz konusu alanı 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açılmasını sağladı.

Bir şirket de 2012 yılında liman mevkiinde AVM inşaatına başladı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Bunun üzerine yeniden inceleme yapan kurul, bölgenin 3'üncü derece sit alanı olarak kalmasını uygun bularak inşaatın devam etmesine izin verdi, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı.

DANIŞTAY'DAN 2 BOZMA KARARI

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, inşaat devam ederken Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak kurul kararının iptalini istedi. Mahkeme, bölgenin 1'inci derece sit alanı ilan edilmesi gerektiğini savunan bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda, AVM inşaatına izin veren kurul kararını iptal etti. 2 yılda inşaatı tamamlanan ve zemin kat üzerine çelik konstrüksiyondan yapılan AVM'nin ruhsatı da iptal oldu. Firma, mahkemenin kararını temyiz ederek Danıştay'a başvurdu. Bu sırada şirket, AVM'yi başka bir firmaya sattı. Danıştay, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada yerel mahkeme, bu kez platform aleyhine karar vererek davayı reddetti. Platform avukatlarının temyiz başvurusu üzerine Danıştay, yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozarak dosyayı yeniden Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'ne geri gönderdi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN 'İMAR BARIŞI' BAŞVURUSU

AVM'nin yeni sahibi şirket ise yargı süreci devam ederken, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrerakelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Yapı kayıt belgesi alınan yapılara talep halinde geçici olarak su, elektrik, doğalgaz bağlanabilirken, alınmış yıkım kararları, tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecek.

BELEDİYEDEN KAMULAŞTIRMA KARARI

Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. Geçen çarşamba günü yapılan belediye encümen toplantısında, antik kentin üzerine yapılan AVM'nin bulunduğu alanla ilgili kamulaştırma kararı alındı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şirketin yargı süreci devam ederken AVM için bir an önce ruhsat almak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz yargı sürecini beklemek istiyorduk. İmar planında orası tanımsız bir yer. Ne ticarethane ne de konut anlamında bir şey yok, boş. Tanım koymaya çalışıyorduk. Şirketin son hamlesi üzerine biz de acele kamulaştırma kararı aldık. Kamu yararına belediye hizmet alanı olarak belediye meclisinden de karar çıkaracağız. Biz şirkete takas teklifinde de bulunduk. Ancak şirket buna yanaşmadı. AVM her yere yapılabilir. Ancak bir Mudanya, bir antik kent her yere yapılamaz."

BURSA BAROSU'NDAN TEPKİ

Platform üyelerinden Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da tarih üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden AVM için yapı kayıt belgesi verilmesine tepki gösterdi. Altun, imar barışının birçok sorunu çözerken buradaki örnekte olduğu gibi bazı olaylarda tarihi çöpe atacak sonuçlar doğurduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bir yasal düzenleme, tarih katliamına olanak açabilir mi? Bunlar imar barışındaki boşluklardır. Bizim Meclis'ten beklediğimiz bu boşlukları doldurması, istisnaları derhal koymasıdır. Kültür varlıklarınızı, tarihsel değerlerinizi korumalıyız. Belediye şimdi yapı kayıt belgesine karşı acele kamulaştırma kararı aldı. Ancak biz, 1'inci arkeolojik sit alanı olarak tecsil edilmesi zorunu olan bir yerde kamulaştırmayı Kültür Bakanlığı'nın yapmasını bekliyoruz. Bu bütün Türkiye'nin mirasıdır ve devlet sahip çıkmalıdır. Biz derhal Bursa'nın Efes'i olan bu yere devletin sahip çıkmasını, bu alanın arkeolojik alan olarak da ilan edilip, bir taraftan kazıların yapıldığı bir açık hava müzesi haline getirilmesini istiyoruz ve bekliyoruz."



FOTOĞRAFLI